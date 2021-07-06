На Камчатці зник пасажирський літак Ан-26: всі подробиці

На Камчатці перестав виходити на зв'язок пасажирський літак Ан-26 . Він виконував пасажирський рейс з Петропавловська-Камчатського в селище Палана.

Літак перестав виходити на зв'язок в районі Палани, коли почав зниження при посадці. Під час польоту екіпаж не повідомляв про проблеми на борту, повідомили в екстрених службах.

Хто в літаку

На борту - 22 пасажири, в тому числі дитина 2014 року народження, і шість членів екіпажу. В основному це жителі Палани, включаючи голову селища Ольгу Мохиреву, начальника мобілізаційного відділу адміністрації населеного пункту Олександра Андрейкіна.

Тут опубліковано список пасажирів зниклого АН-26.

Що могло статися

В екстрених службах припускають, що борт міг впасти в море. Згідно з однією з версій, це могло статися через помилку пілотування при поганій видимості.

Водночас, у прес-службі регіонального уряду повідомляють, що не мають даних про падіння пасажирського літака. Також МНС спростувало інформацію про виявлення можливого місця падіння Ан-26. Місце падіння літака поки не виявлено, повідомили в МНС Росії.

Влада Камчатки повідомила, що літак заходив на посадку з боку суші, а не моря. Ан-26 перестав виходити на зв'язок в 10 км від аеропорту Палана.

У Росавіації також заявили про складні погодні умови в районі події.

Реакція влади

За фактом події порушено справу за ч.3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту"). Крім того, перевірку почала Камчатська транспортна прокуратура.

За дорученням прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна сформована комісія під керівництвом глави Мінтрансу Віталія Савельєва.