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Не виходить на зв'язок: на Камчатці зник пасажирський літак

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Вівторок 06 липня 2021 08:30
Не виходить на зв'язок: на Камчатці зник пасажирський літак Фото: літак з пасажирами перестав виходити на зв'язок (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

На Камчатському півострові (територія РФ) перестав виходити на зв'язок літак Ан-26. Він виконував пасажирський рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Вранці в МНС Росссии повідомили, що літак, що прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 28 осіб - 22 пасажири і шість членів екіпажу.

У той же час, авіакатастрофа поки не підтверджується.

Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецсамолет.

ТАСС з посиланням на джерела повідомив, що зниклий на Камчатці Ан-26 перестав виходити на зв'язок при посадці, про проблеми на борту екіпаж не доповідав. Крім того, джерело допустило, що літак міг впасти в море.

У РФ вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

Раніше в Індонезії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти з радарів зник пасажирський Boeing.

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АН-26 Камчатка Літак
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