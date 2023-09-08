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Пропагандистская акция. Германия, вслед за США, осудила псевдовыборы в оккупации

Фото: Пропагандистская акция. Германия, вслед за США, осудила псевдовыборы в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Намерение террористической Российской Федерации провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях является обычной пропагандистской акцией. Берлин не будет признавать имитацию "выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Германии.

"Россия "голосует" в украинских регионах: Донецком, Луганском, Крымском полуострове и некоторых частях Херсона и Запорожья. Это не более чем прозрачная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку захвата земель со стороны России. Имитация выборов", - пишет пресс-служба МИД.

Псевдовыборы в оккупации

Российские террористы намерены провести на временно оккупированных территориях выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметила британская разведка, Россия таким образом хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части".

Причастные к "выборам" попадут под санкции

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведение так называемых "выборов" является пропагандистской мерой, с помощью которой террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории. В частности, лица, которые поддержат фиктивные выборы, а также так называемые "международные наблюдатели" рискуют попасть под санкции и визовые ограничения.

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