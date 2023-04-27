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Пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС: обвиняют Украину

Фото: пропагандистам РФ привиделась попытка атаковать Курскую АЭС (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты обвиняют Украину в попытке ударить по Курской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Безуспешно - "прилет" отбила российская ПВО", - сказано в сообщении пропагандистов.

Фото: пропагандисты пишут об "обстреле" Курской АЭС (t.me/breakingmash)

Они утверждают, что в районе крупнейшей в регионе АЭС вчера, 26 апреля, вечером якобы сработала ПВО. В то же время в Брянской области "сработал сигнал тревоги".

Mash добавляет, что атака "была произведена при помощи дронов, которые сбили средства ПВО".

Стоит заметить, что обстрелы российских оккупантов уже несколько раз приводили к отключению от сети украинских атомных электростанций.

В частности, 22 ноября 2022 года от сети из-за массированного ракетного удара отключили Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС.

Также мы писали, что обстрелы россиян фиксировали на территории Запорожской АЭС.

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