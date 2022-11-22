Угроза радиационной катастрофы. Аналитики ISW объяснили, зачем Россия обстреливает ЗАЭС

Россия использует обстрелы Запорожской АЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины с целью добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.

Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой Россией к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.

"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российское правительство продолжает усиливать контроль над российским информационным пространством.

Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры Беларуси в попытке, которая, вероятно, не сможет заставить белорусские военные вступить в войну в Украине. ISW продолжает считать, что маловероятно, что белорусские силы вступят в войну.

Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят военную операцию на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Видео, на котором российский солдат открыл огонь по группе украинских военнослужащих, когда российские войска сдавались в плен, послужило катализатором дальнейшего раскола между Кремлем и представителями информационной среды РФ.

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке Украины на фоне ухудшения погодных условий.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские силы продолжали проводить оборонительные мероприятия и возводить укрепления в Херсонской области к югу от реки Днепр, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины.

Российские мобилизованные продолжают протестовать и дезертировать, их родственники продолжают публично выступать против мобилизации.

Российские оккупационные власти усилили фильтрационные мероприятия.

Ранее РБК-Украина сообщило, что, по данным МАГАТЭ, уровень радиации на станции остается в норме, а сообщений о жертвах не поступало. При этом эксперты обнаружили нерадиоактивную утечку после обстрела

Напомним, что российские военные все утро 20 ноября обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции. Кроме того, специалисты МАГАТЭ насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждения некоторых зданий и оборудования.

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