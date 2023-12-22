Пропагандиста Подоляку приговорили к 12 годам тюрьмы за поддержку преступлений РФ

Прокуратура не уточнила имени и фамилии блогера, однако учитывая фотографию, речь идет о Юрии Подоляке.

Фото: Юрий Подоляка (facebook.com)

Детали дела

В суде доказано, что 48-летний мужчина родился и долгое время проживал в городе Сумы, однако с 2014 года выехал в Российскую Федерацию и сейчас осуществляет распространение информации с территории государства-агрессора.

В своих сообщениях, которые он публикует в социальных сетях и имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

Оправдывая поражения военных РФ, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие, "прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных россиянами городах "вызвана прежде всего действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так все и будет".

Подоляку признали виновным по двум статьям

Блогера-миллионника признали виновным в и распространении информации в сотрудничестве с государством-агрессором, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

Поскольку блогер отсутствует в Украине, в отношении него осуществлялось специальное судебное производство.

В то же время по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, находящееся на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

Уголовные дела в отношении Подоляки

В апреле текущего года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке, работающему на Кремль и публично оправдывающему российскую вооруженную агрессию против Украины.

Уже в сентябре Служба безопасности Украины объявила еще одно подозрение Юрию Подоляке. Его считают причастным к корректировке ракетных ударов по Николаеву.