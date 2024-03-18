"Пропаганда страха": Данилов объяснил, в какие моменты РФ усиливает свои информационные атаки
Россия начинает интенсивно говорить о применении ядерного оружия в моменты ухудшения ситуаций на фронте, ведь Кремль считает "пропаганду страха" эффективным инструментом влияния во внешней политической агрессии.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Есть характерная примета: как только для Путина начинает ухудшаться ситуация на фронте, в мире, на России, тем громче и интенсивнее начинают раздаваться разговоры о готовности к применению ядерного оружия. Сила, как последний аргумент тупых, - фирменный стиль путинского общения", - пишет глава СНБО.
По его словам, для этого Кремль использует самые разные площадки, собственных и иностранных спикеров, открытых союзников, латентных сателлитов в медиа, политике и бизнесе.
Данилов отметил, что дезинформационные кампании о "неизбежности поражения Украины", о "слабости и некомпетентности украинской власти", о "неотвратимости территориальных потерь" и "необходимости проведения мирных переговоров на российских условиях" выходят в максимальную фазу активности.
"Пропаганда страха" до сих пор считается Кремлем эффективным инструментом влияния в реализации агрессивных внешнеполитических стратегий. Прием, который до сих пор в целом давал возможность Западу влиять на систему принятия решений по поддержке Украины", - отмечает он.
Ситуация меняется
Однако, как отметил секретарь СНБО, ситуация меняется вместе с пониманием мирового сообщества, с кем приходится иметь дело.
"Потому что родившемуся на российских задворках не дано говорить языком аргументов и логики, оно понимает исключительно метод взбучки. Что невозможно допустить создание прецедента ядерного шантажа, прикрываясь которым открывается дверь к совершенно неограниченным территориальным захватам", - добавил Данилов.
Он пояснил, что на ядерные угрозs России должны быть коллективные действия по подготовке к наказанию и локализации потенциального агрессора.
"И поэтому есть осторожный оптимизм, что этот процесс с опозданием, но начался", - подытожил секретарь СНБО.
Фейки россиян
Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.
Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.
Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении оккупантов на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности.
Помощь Украине
Напомним, государства-члены ЕС согласились создать Фонд помощи Украине (UAF) на сумму 5 млрд евро, который в случае необходимости будет увеличен до 17 млрд евро в текущих ценах к 2027 году.
Лидеры ЕС встретятся на своем очередном саммите на этой неделе в Брюсселе. Согласно проекту решения, они "приветствуют принятие, обеспечивающее продолжение военной поддержки Украины".
Кроме того, лидеры ЕС проведут стратегические дебаты по поводу того, какую траекторию они видят для войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.