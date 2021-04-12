Пропаганда РФ не знизилась в умовах пандемії, - поліція Естонії

Поліція безпеки Естонії (КаПо) оцінила, що коронавірусні обмеження не знизили активність російської пропаганди на естонському напрямку. Зазначається, що росіяни "лише видозмінили її".

Про це йдеться у доповіді КаПо.

У документі зазначається, що Росія, використовуючи інформаційний простір Естонії, спробувала перетворити тематику вірусу на критику фінансування НАТО, а не охорони здоров'я, а також на нібито відсутність прав у російськомовного населення в Естонії. Також зазначається на активізацію діяльності РПЦ МП.

"Пандемія не зменшила діяльність зі здійснення впливу і розвідувальну діяльність Кремля проти Естонії. Стикнувшись із закритими кордонами та обмеженням публічних зібрань, місцеві провідники спрямованої на розкол кремлівської політики перебралися в інтернет-канали", - сказала гендиректор КаПо Арнольд Сінісалу.

Додається, що на початку 2020 року фіксувалися приклади "традиційної діяльності російської розвідки". Йдеться про спроби завербувати жителів Естонії під час перетину кордону або перебування в Росії.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю естонською колегою Євою-Марією Лійметс загострення на Донбасі. Зокрема, говорили про дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з врегулювання ситуації.

До слова, в ТКГ заявили, що Росія стягує війська до українського кордону, але повномасштабний конфлікт малоймовірний.