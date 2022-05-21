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Пропаганда РФ розповсюджує фейки про відновлення роботи закритих західних компаній

Ілюстративне фото (ukrinform)
Автор: Іван Носальський

Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що західні компанії нібито починають відновлювати свою роботу на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, російські ЗМІ почали писати про те, що "іноземні компанії шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з РФ. Для цього вони будуть проходити ребрендинг або налагодять "сірі схеми".

"Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства", - підкреслюють в Центрі протидії дезінформації.

При цьому зазначається, що аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Однак, про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що німецькі компанії мають закрити свій бізнес у Росії, бо цим вони допомагають фінансувати вбивства українців.

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