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Пропаганда РФ распространяет фейки о возобновлении работы закрытых западных компаний

Иллюстративное фото (ukrinform)
Автор: Иван Носальский

Российские СМИ распространяют информацию о том, что западные компании якобы начинают возобновлять свою работу на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По информации ЦПД, российские СМИ начали писать о том, что "иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ. Для этого они будут проходить ребрендинг или наладят "серые схемы".

"На самом деле, международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

При этом отмечается, что аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, которые могут самостоятельно проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие компании должны закрыть свой бизнес в России, потому что этим они помогают финансируют убийства украинцев.

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