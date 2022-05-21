Пропаганда РФ распространяет фейки о возобновлении работы закрытых западных компаний

По информации ЦПД, российские СМИ начали писать о том, что "иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ. Для этого они будут проходить ребрендинг или наладят "серые схемы".

"На самом деле, международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

При этом отмечается, что аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, которые могут самостоятельно проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.