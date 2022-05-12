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Кулеба закликав німецькі компанії переводити свій бізнес з РФ в Україну

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Четвер 12 травня 2022 19:27
Кулеба закликав німецькі компанії переводити свій бізнес з РФ в Україну Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Німецькі компанії мають закрити свій бізнес у Росії, бо цим вони допомагають фінансувати вбивства українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Дмитра Кулебу.

Міністр закордонних справ зазначив, що досі залишається безліч іноземних компаній, які не хочуть закривати свої власні справи в Росії. Таким чином їх доходи "окроплені українською кров'ю".

"Я закликаю німецький бізнес піти з Росії та перебратися до України. Це буде щирим внеском у мир в Європі", - наголосив Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що низка світових компаній, незважаючи на заяви про вихід з ринку РФ, фактично досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo та Danone.

Також ми писали, що станом на 18 березня свій бізнес у РФ закрили понад 220 світових компаній.

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