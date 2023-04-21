Иллюстративное фото: пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород (Getty Images)

Российские пропагандисты начали восхвалять боевую технику своей страны в сюжете о том, как на Белгород сбросили бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фрагмент сюжета телеканала "Россия 1".