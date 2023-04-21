ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 16:23
Пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород Иллюстративное фото: пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты начали восхвалять боевую технику своей страны в сюжете о том, как на Белгород сбросили бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фрагмент сюжета телеканала "Россия 1".

Ведущий новостей во время сюжета о "случайном" ударе российских войск по Белгороду при помощи авиабомбы произнес такую фразу:

"Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать "экстремистов" в "зоне СВО" с минимального расстояния".

Российские СМИ утверждают, что он зачитал ее с телесуфлера, поскольку на лице пропагандиста можно было заметить удивление.

Напомним, вчера, 20 апреля, в Белгороде после взрыва появилась глубокая воронка.

Позже Минобороны России признало, что город бомбили свои же солдаты. Это якобы произошло случайно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация пропагандист Министерство обороны РФ Взрыв Росавиация
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны