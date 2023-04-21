Ілюстративне фото: пропаганда РФ похвалилася бойовою технікою у сюжеті про скидання бомби на Бєлгород (Getty Images)

Російські пропагандисти почали вихваляти бойову техніку своєї країни в сюжеті про те, як на Бєлгород скинули бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фрагмент сюжету телеканалу "Росія 1".