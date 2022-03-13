Херсонські депутати не визнають спроб створити в області "народної республіки", - мер

Мер Херсона ігор Колихаєв наголошує, що депутати обласної ради не визнають спроб створити на території області "народну республіку", що збираються організувати російські окупанти на своєму "референдумі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Херсона на сторінці у Facebook

"Херсонщина була, є та буде невід'ємною частиною єдиної держави - України. Депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняють всіх, що Херсонщина - це частина суверенної та унітарної України", - пише він.

Колихаєв додав, що будь-які інші сценарії, що намагаються влаштувати російські загарбники, не підтримуються ані жителями Херсонської області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані місцевою владою.

"Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль іди на …". Херсонщина не підкорена і протистоїть загарбнику... Все інше це провокація і підлі інсинуації ворога", - зазначає мер.

Так він відреагував на поширення повідомлень про плани окупантів провести 13 березня в Херсоні фейковий "референдум" за створення в Херсонській області "народної республіки", як це вже робили рашисти на території окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014-му.