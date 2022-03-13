ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Херсонські депутати не визнають спроб створити в області "народної республіки", - мер

Новость на русском →
Неділя 13 березня 2022 06:43
Херсонські депутати не визнають спроб створити в області "народної республіки", - мер Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (facebook.com/kolykhaev.igor)
Автор: Володимир Костирін

Мер Херсона ігор Колихаєв наголошує, що депутати обласної ради не визнають спроб створити на території області "народну республіку", що збираються організувати російські окупанти на своєму "референдумі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Херсона на сторінці у Facebook

"Херсонщина була, є та буде невід'ємною частиною єдиної держави - України. Депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняють всіх, що Херсонщина - це частина суверенної та унітарної України", - пише він.

Колихаєв додав, що будь-які інші сценарії, що намагаються влаштувати російські загарбники, не підтримуються ані жителями Херсонської області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані місцевою владою.

"Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль іди на …". Херсонщина не підкорена і протистоїть загарбнику... Все інше це провокація і підлі інсинуації ворога", - зазначає мер.

Так він відреагував на поширення повідомлень про плани окупантів провести 13 березня в Херсоні фейковий "референдум" за створення в Херсонській області "народної республіки", як це вже робили рашисти на території окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014-му.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про спроби російських окупантів провести псевдореферендум у Херсонській області, та закликав до жорстких санкцій.

Нагадаємо, що РФ розпочала підготовку до проведення "референдуму" і марно намагається заручитися підтримкою Херсонської облради.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді