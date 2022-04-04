Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні

Путінські окупанти намагаються встановити свої адміністрації на захоплених територіях України. Але ні легітимна влада, ні місцеві жителі не хочуть там з ними співпрацювати. Детальніше – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Окупаційні війська РФ за п'ять тижнів так і не змогли сильно просунутися вглиб країни, всупереч початковим планам Путіна. Зараз агресор намагається закріпитися на тих рубежах, які зайняв ще в перші дні війни.

Від початку повномасштабного вторгнення кремлівській армії вдалося тимчасово захопити невеликі території прикордонних областей на півночі та сході України. А під Києвом і Черніговом через величезні втрати російським військам довелося відступати назад в Білорусь.

Помітнішого за мірками окупантів прогресу вони домоглися на півдні. Зараз путінські війська займають приблизно половину території Запорізької області і більшість території Херсонської області, включаючи сам Херсон.

Характер тимчасової окупації на півночі і півдні відрізняється. Одну частину зайнятих українських територій росіяни використовують суто як військовий майданчик для подальших атак чи оборони, попутно знищуючи все на своєму шляху. Тоді як дії окупантів на захопленій частині південного сходу демонструють, що на ці території у них більш серйозні плани. Але місцеві жителі цих регіонів вже тижнями не втомлюються заявляти окупантам, що їх тут не чекали і не чекають.

За методичками 2014 року

Мародерство і терор – так у двох словах можна описати поведінку кремлівських військ на тимчасово захоплених територіях. Російські солдати не упускають можливості поживитися, несучи все, що попадається на очі: починаючи від грошей і прикрас і закінчуючи килимами, косметикою або одягом.

"Ну какой русский человек не сопрет ниче?... Ну набирай, набирай все, че можешь бери", – каже дружина одного з окупантів у телефонній розмові, яку перехопила і опублікувала СБУ.

Ще один показовий приклад: з березня цього року на території терористичної "ЛНР" окупанти вирішили ввести в обіг гривню.

"Це зробили з тієї причини, що вони мародери. Вони відразу ж пограбували українську пошту, відділення банків і банкоматів. А їм же потрібно тепер використовувати накрадене. У них же там в Росії настали зовсім погані часи. Ось вони і сподіваються якось використовувати гривню, яка все ще зберігає стабільність на відміну від рубля", – розповів РБК-Україна глава Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (фото: loda.gov.ua)

Із забезпеченням кремлівської армії були проблеми ще до того, як російська економіка пішла за російським кораблем. Сухпайки, які видали на період "бліцкригу" в Україні, вже давно закінчилися або були ще з самого початку прострочені. Так що їжу солдати вже добувають самі, грабуючи українські будинки, продовольчі магазини, склади і навіть гуманітарний вантаж, який відправляє українська влада в обложені міста.

Окупанти тероризують місцевих жителів, фактично утримуючи їх у заручниках, катують їх та вбивають. Кадри звірств, вчинених кремлівськими бойовиками під Києвом, вже шокували весь цивілізований світ. Росіяни проводять обшуки у будинках людей, розшукуючи зброю та перевіряючи зв'язки з українськими військовослужбовцями.

За даними видання, окупанти викрали орієнтовно два десятки представників місцевого самоврядування на території Харківської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей. З них – 11 мерів. Ось тільки якщо в північних регіонах це, скоріше, робиться для того, щоб навести страх на місцеве населення, то в південних областях – щоби примусити до співпраці з росіянами.

Справа в тому, що ні в Чернігівській, ні в Київській, ні в Сумській, ні в Харківській областях окупанти не намагалися встановити будь-які свої фейкові адміністрації чи нових псевдокерівників. Захоплені населені пункти цих регіонів ставали або полем бою, або пунктом тимчасового базування росіян і їхньої техніки. Чого не можна сказати про Херсонську та Запорізьку області, що розташовані на півдні поряд з окупованим Кримом – там ситуація розвивається інакше.

На території цих регіонів росіяни вже розпочали зачистку інформаційного простору, відключення від українських телекомунікацій та зв'язку. Там з'являються різні ставленики росіян, що представляють окупаційну "адміністрацію" – як з числа місцевих колаборантів, так і серед "парашутистів". Хоча навіть ці спроби виглядають дуже хаотичними.

"У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку вони намагаються встановити якихось своїх керівників. Тобто потроху вони пробують ввести якесь терористичне угруповання і захопити владу на місцях. Поки ніяка "ЗНР" не фігурує. Одне з угруповань називає себе "ДНР". Ще є якась "Таврія". Там не одна банда цих ідіотів", – розповів РБК-Україна голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух.

У Токмаку загарбники вже збираються сьогодні провести фейковий "референдум" на кшталт тих, що вони влаштовували в ОРДЛО. При цьому в інших зайнятих містах області проводити псевдоплебісцити вони поки що не наважуються.

За словами Старуха, в новій окупаційній вертикалі "влади" з'являються політики, які в минулому позбулися впливу в регіоні. Знаходяться колаборанти і серед чинних представників місцевого самоврядування. Приклад – Мелітополь, де обслуговувати окупаційний режим РФ взялися деякі члени ОПЗЖ. Але насправді всім заправляють російські спецслужби, уточнив Старух.

Один із жителів окупованої частини області на правах анонімності розповів, що росіяни "працюють" не тільки з політиками, а й з місцевим бізнесом. Фсбшники викрадають підприємців і намагаються домовитися з фермерами про те, щоби розподілити урожай навпіл.

Голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух (фото: facebook.com/zoda.gov.ua)

Схожа ситуація і в тій частині Луганської області, яку росіянам вдалося тимчасово зайняти з лютого цього року. Цей регіон – один із наріжних каменів у так званій "спецоперації" Кремля. Зараз російське командування заявляє, що напало на Україну для "звільнення" всього Донбасу. Тобто тепер вони хочуть "дозвільнити" ту частину Донецької та Луганської області, які вціліли після першої навали російського "звільнення" в 2014 році.

Кілька керівників захоплених населених пунктів Луганської області пішли на співпрацю з окупантами, каже голова ОДА Сергій Гайдай. Але, за його словами, позиція більшості залишилася категоричною: вони або відмовили, або заздалегідь покинули свої населені пункти, розуміючи, що їм загрожують тортури чи розстріли. Тому окупантам доводиться підшукувати якогось зрадника серед вертикалі місцевого самоврядування, політиків із минулого або привозити своїх ставлеників з "ЛДНР".

"У Новій Каховці вони зробили своїм ставлеником такого собі Володимира Леонтьєва – це місцевий житель, який відразу зголосився співпрацювати з окупантами. У Каховці знайшлося кілька колаборантів, але, наскільки мені відомо, там всім заправляють якісь російські офіцери", – розповів РБК-Україна депутат Херсонської обласної ради від "Європейської солідарності" Сергій Хлань.

У самому Херсоні після прориву російських військ намалювався "Комітет порятунку за мир і порядок", який вирішив перебрати на себе владу в місті. До складу цього комітету увійшли місцеві "любителі русского мира" – екс-мер міста Володимир Сальдо, його колишній заступник Сергій Черевко, журналіст Кирило Стремоусов, якого цей же комітет обрав "народним мером".

Нещодавно в мережу потрапило листування Стремоусова, яке свідчить про те, що він довгий час співпрацював з ФСБ. Втім, паралельно в місті залишається легітимний мер Ігор Колихаєв, який продовжує виконувати свої обов'язки, наскільки це дозволяє ситуація.

"Місцеве самоврядування на окупованих територіях працює за законами України. Здійснюються всі необхідні виплати життєзабезпечення громад. Мери на цих територіях під жорстким тиском окупантів. Але їх дух не зламати", – сказав РБК-Україна виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Акції непокори

Те, що в майже 300-тисячному Херсоні знайшлося всього лише 13 колаборантів, які увійшли до "Комітету порятунку" – це показовий приклад. Такі поодинокі випадки, які використовує РФ для телекартинки – це, скоріше, винятки, ніж звична практика.

Жителі тимчасово захоплених територій намагаються всіляко демонструвати своє несприйняття окупаційних псевдоадміністрацій і самопроголошених керівників. Люди регулярно виходять на мирні протести навіть під загрозою обстрілів і затримань, як це відбувається в "кращих російських традиціях".

Чи не по всіх медіа і соцмережах розійшлися кадри з Енергодара Запорізької області, де жителі вишикувалися перед колонами російської техніки, не пропускаючи її в місто. Останню акцію протесту у цьому місті окупанти розігнали чергами з мінометів. Проукраїнські мітинги, що зібрали тисячі людей, проходили і в Мелітополі, і в Бердянську.

"Нещодавно проходили протести в Приморську. Але росіяни нейтралізують ці протести. Вони завозять свій озброєний контингент, ходять по домівках, вивозять активістів, затримують, часто б'ють і потім відпускають. Буває, що і не відпускають – таких випадків у нас також багато", – пояснив Олександр Старух.

Численні мітинги організовували і жителі населених пунктів Луганської області, які потрапили в окупацію з лютого цього року. Це Сватівська, Старобільська, Білокуракинська та Новопсковська ОТГ.

"Луганська область, думаю, здивувала всю Україну тим, що в громадах, які зараз окупували росіяни, люди вийшли на мирні мітинги з українськими прапорами і гаслами. Вони твердо заявили про те, що ми – мирна область і не хочемо ніяких "звільнень" тощо – йдіть назад. Вони перекривали рух техніці. І вони виходили сотнями", – зазначив Сергій Гайдай.

Щоби розігнати мітинги росіяни відкрили вогонь по людях – кілька отримали поранення. А потім окупанти перейшли до репресій.

"Ночами приїжджали до активістів і відвозили їх з мішками на головах в невідомому напрямку. І тому мітинги припинилися. Далі почалися погроми і поїздки по сім'ям військовослужбовців, які захищають Україну. Шукали активістів. Розстрілювали волонтерів з проукраїнською позицією", – розповів голова Луганської ОДА.

У невеликому селищі Новотроїцьке Херсонської області на акції проти загарбників зібралося понад 200 осіб. У Каховці вийшло приблизно тисяча людей. У Херсоні протести проходили постійно, незважаючи на те, що окупанти відкривали вогонь і кидали гранати по мітингувальниках, каже Сергій Хлань. На передостанньому мітингу в місті вийшло понад 10 тисяч осіб. Останній російські військові відразу ж розігнали.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань (фото: facebook)

"Окупанти йдуть шляхом залякування. Вони виловлюють людей, які приходять на акції. У них є списки учасників АТО, мисливців, проукраїнських активістів та журналістів. Вечорами окупанти їх ловлять і затримують для того, щоб у своїх застінках ламати волю людей. Але їм і це не вдається – люди все одно продовжують виходити на мітинги, тому окупанти зараз трохи розгублені", – зазначив Хлань.

Через власне безсилля проти мирних жителів окупанти пускають в хід зброю і вдаються до тортур. Їхні спроби завезти в міста масовку ряджених також терплять невдачі. Місцеві жителі на цьому фоні влаштовують проукраїнський мітинг, псуючи потрібну картинку для кремлівських пропагандистів.

Росія, схоже, так і не усвідомила, наскільки змінилася Україна з 2014 року. Прокремлівські політики і засоби масової інформації вже втратили колишній вплив на громадян всередині нашої країни. І поки люди продовжать чинити категоричний опір окупантам, будь-які плани Кремля з дроблення України на псевдореспубліки приречені на провал.