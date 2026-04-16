Война в Украине

Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото)

00:23 16.04.2026 Чт
2 мин
Что же изображено на пропагандистских листовках россиян?
aimg Константин Широкун
Фото: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (Getty Images)

Российские войска во время сегодняшней массированной атаки с дронов разбросали пропагандистские листовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Читайте также: Россияне запустили ИПСО в Никополе из-за листовки о "наступлении", - ЦПД

"Герберы" снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага "тупые" и разбрасывают такую чушь", - написал Бескрестнов.

Судя по опубликованному фото, на открытке изображен президент США Дональд Трамп, сообщающий о том, что помощь Украине якобы осталась в прошлом.

Попытки пропаганды РФ с неба

Стоит отметить, что это уже не первая попытка россиян разбрасывать пропагандистские листовки с помощью беспилотников.

Так, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации.

По информации ЦПИ, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель".

Также ранее в одном из микрорайонов Чернигова были обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр.

Они содержали призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Как уточнили правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.

Кроме того, над Никополем Днепропетровской области фиксировались сбросы листовок о призывах присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.

