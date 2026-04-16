Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото)

Российские войска во время сегодняшней массированной атаки с дронов разбросали пропагандистские листовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
"Герберы" снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага "тупые" и разбрасывают такую чушь", - написал Бескрестнов.
Судя по опубликованному фото, на открытке изображен президент США Дональд Трамп, сообщающий о том, что помощь Украине якобы осталась в прошлом.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка россиян разбрасывать пропагандистские листовки с помощью беспилотников.
Так, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации.
По информации ЦПИ, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель".
Также ранее в одном из микрорайонов Чернигова были обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр.
Они содержали призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Как уточнили правоохранители, гривны-листовки россияне сбросили с беспилотника.
Кроме того, над Никополем Днепропетровской области фиксировались сбросы листовок о призывах присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.