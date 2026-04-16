Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото)

"Герберы" снова разбрасывают листовки. Боже, спасибо тебе, что пропагандисты врага "тупые" и разбрасывают такую чушь", - написал Бескрестнов.

Судя по опубликованному фото, на открытке изображен президент США Дональд Трамп, сообщающий о том, что помощь Украине якобы осталась в прошлом.

Попытки пропаганды РФ с неба

Стоит отметить, что это уже не первая попытка россиян разбрасывать пропагандистские листовки с помощью беспилотников.

Так, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации.

По информации ЦПИ, в распространенных агитматериалах оккупанты призывают людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещают "форсирование Днепра в течение двух недель".