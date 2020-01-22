Промвиробництво в Україні впало після трьох років зростання

Обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

За 2019 рік у добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 0,0%, у переробній промисловості - падіння на 2,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 4,1%.

Розрахунки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, свідчать, що в І кварталі 2020 року очікується продовження негативної динаміки в промисловості України.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, у 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, у 2018 році - 1,6%.

Відзначимо, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Раніше Державна служба статистики річної промислової інфляції в Україні не фіксувала.