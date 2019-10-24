Промвиробництво в Україні падає четвертий місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва у вересні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-вересень зафіксовано нульове зростання промвиробництва.

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За перші дев'ять місяців 2019 року у видобувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 2,2%, у переробній промисловості - падіння на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,4%.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%, у вересні - на 1,7%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018году - 1,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в.п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.