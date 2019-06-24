Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання

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Зростання в промисловості спостерігається третій місяць підряд

Обсяги промислового виробництва в травні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 1,6%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-травень промвиробництво зросло на 0,9%.

За перші п'ять місяців до добувної промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 2,3%, у переробній промисловості - 1,1%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 2,5%.

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Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за останні чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, в 2018году - 1,6%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%