Промоутер назвав найімовірнішу дату бою Усик - Такам

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександра Усика, назвав найімовірнішу дату проведення бою його підопічного з Карлосом Такама. Про це повідомляє iSport.ua.

Як заявив Красюк на прес-конференції, швидше за все, бій відбудеться 25 травня. Крім того, він зазначив, що поєдинок відбудеться або в Чикаго або в Оксон-Хіллі (штат Меріленд) - в тому самому залі, де Усик разом з Гвоздик і Ломаченко проводили бої в одному вечорі боксу 8 квітня 2017 року.

Раніше ймовірною датою дебюту Усика у суперважкому дивізіоні називалось 18 травня.

Нагадаємо, Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.