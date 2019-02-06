Промоутер назвав заплановану дату наступного бою Усика

При цьому, поки невідомо в якому дивізіоні виступатиме українець

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) скорее всего проведет свой следующий бой 18 мая. Об этом заявил сопромоутер Усика Эдди Хирн, передает Boxing News Online.

При этом, пока неизвестно в каком дивизионе будет выступать украинец и соответственно кто будет его соперником. Усик может встретиться с россиянином Денисом Лебедевым, если решит остаться в нынешнем дивизионе, а имя кандидата на бой в хэвивейте пока не названо.

"Он вернется, вероятно, 18 мая, и должен принять окончательное решение о том, будет ли это против Дениса Лебедева или против супертяжеловеса. Я думаю, что бой будет в супертяжелом весе. Они хотят двигаться в приличном темпе", - сказал Хирн.

По информации издания поединок состоится в США - или в Чикаго, или на MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд).

Отметим, что Лебедев является обязательный претендент на пояс WBA.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США.