Названа можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

За інформацією авторитетного інсайдера, цей бій стане найбільшим викликом для українця

Бій між чемпіоном WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, ймовірно, відбудеться 30 травня. Про це в Twitter написав оглядач The Athletic, авторитетний інсайдер зі світу боксу Майк Коппінджер.

"Джерела: об'єднавчий бій в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом запланований на 30 травня, але дата ще не затверджена остаточно. Поєдинок, скоріш за все, пройде на ESPN PPV, а не ESPN +. Лома ще жодного разу не очолював PPV в США, але це найбільший виклик в його кар'єрі", - написав Майк.

Sources: The Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez lightweight title unification fight is targeted for May 30, though date hasn’t been finalized. Bout likely to land on ESPN PPV rather than linear or ESPN+. Loma has never headlined on PPV in the U.S., but this is his biggest fight yet — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 10, 2020

Нагадаємо, бій Ломаченка з американцем Теофимо Лопесом увійшов в топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

Раніше очікувалося, що об'єднавчий поєдинок за чотири пояси в легкому ваговому дивізіоні пройде навесні в Нью-Йорку або Саудівської Аравії.

У 2019 Ломаченко провів два поєдинки - у квітні і серпні. Спочатку українець нокаутував британця Ентоні Кроллу, захистивши титули WBA і WBO, а потім за очками переміг ще одного британця Люка Кемпбелла і заволодів поясом WBC.