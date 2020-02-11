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Названа можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона

Новини » Спорт     11.02.2020 - 10:39
Названа можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

За інформацією авторитетного інсайдера, цей бій стане найбільшим викликом для українця

Бій між чемпіоном WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, ймовірно, відбудеться 30 травня. Про це в Twitter написав оглядач The Athletic, авторитетний інсайдер зі світу боксу Майк Коппінджер.

"Джерела: об'єднавчий бій в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом запланований на 30 травня, але дата ще не затверджена остаточно. Поєдинок, скоріш за все, пройде на ESPN PPV, а не ESPN +. Лома ще жодного разу не очолював PPV в США, але це найбільший виклик в його кар'єрі", - написав Майк.

Нагадаємо, бій Ломаченка з американцем Теофимо Лопесом увійшов в топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

Раніше очікувалося, що об'єднавчий поєдинок за чотири пояси в легкому ваговому дивізіоні пройде навесні в Нью-Йорку або Саудівської Аравії.

У 2019 Ломаченко провів два поєдинки - у квітні і серпні. Спочатку українець нокаутував британця Ентоні Кроллу, захистивши титули WBA і WBO, а потім за очками переміг ще одного британця Люка Кемпбелла і заволодів поясом WBC.

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Новини України Василь ЛомаченкобойдатаБокс
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