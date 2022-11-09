Промежуточные выборы в США: предварительные результаты битвы за Сенат и Палату представителей

Так, по состоянию на сейчас, в Сенате - верхняя палата Конгресса - у представителей Республиканской партии 47 мест, что на одно больше, чем у демократов (46) из общих 100 мест.

Места в Палате представителей - нижней палаты Конгресса - получили 192 республиканца и 167 демократов из общих 435.

Представители Республиканской партии, как прогнозирует Edison Research, забирают четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем требуется для обеспечения большинства, и таким образом для получения возможности блокировать повестку администрации президента Джо Байдена.

Впрочем, разрыв может увеличиться еще больше по мере подсчета голосов.

Депутатов в Палату представителей выдвигают от каждого штата пропорционально количеству населения. Состав полностью переизбирается каждые два года.

Третья часть Верхней палаті Конгресса обновляется каждые два года, и голосование за кандидатуры 35 сенаторов проходит одновременно с выборами в Палату представителей.

Данные экзитпола по следующим выборам президента

Согласно предварительным результатам национального экзитпола, проведенного Edison Research для CNN и других новостных сетей, более двух третей избирателей, проголосовавших за кандидатов в Палату представителей, не хотят, чтобы президент Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Что касается бывшего президента Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и более 9 из 10 избирателей-демократов относятся к нему неблагоприятно. Чуть более трех четвертей избирателей Республиканской партии придерживаются положительного мнения.

Независимые избиратели составляют около четверти электората, в то время как избиратели-демократы составляют примерно одну треть, а избиратели-республиканцы - чуть более одной трети электората.