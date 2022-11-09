UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проміжні вибори в США: попередні результати битви за Сенат і Палату представників

Фото6 як проходять вибори до Конгресу США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За попередніми підсумками голосування на проміжних виборах до Конгресу США республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, станом на сьогодні, в Сенаті - верхня палата Конгресу - у представників Республіканської партії 47 місць, що на одне більше, ніж у демократів (46) - із загальних 100 місць.

Місця в Палаті представників - нижньої палати Конгресу - отримали 192 республіканці та 167 демократів із загальних 435.

Представники Республіканської партії, як прогнозує Edison Research, забирають чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж потрібно для забезпечення більшості, і таким чином, щоб отримати можливість блокувати повістку адміністрації президента Джо Байдена.

Втім, розрив може збільшитись ще більше в міру підрахунку голосів.

Депутатів до Палати представників висувають від кожного штату пропорційно до кількості населення. Склад повністю переобирається кожні два роки.

Третя частина Верхньої палати Конгресу оновлюється кожні два роки і голосування за кандидатури 35 сенаторів відбувається одночасно з виборами до Палати представників.

Дані екзитполу з наступних виборів президента

Згідно з попередніми результатами національного екзитполу, проведеного Edison Research для CNN та інших мереж новин, понад дві третини виборців, які проголосували за кандидатів у Палату представників, не хочуть, щоб президент Байден балотувався на другий термін у 2024 році.

Щодо колишнього президента Дональда Трампа, то дві третини незалежних виборців та понад 9 із 10 виборців-демократів ставляться до нього несприятливо. Трохи більш як три чверті виборців Республіканської партії мають позитивну думку.

Незалежні виборці становлять близько чверті електорату, тоді як виборці-демократи становлять приблизно одну третину, а виборці-республіканці - трохи більше ніж одну третину електорату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про проміжні вибори в США і чому це важливо для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в СШАКонгресс США