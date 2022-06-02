В Україні достроково завершили баскетбольний сезон. Без чемпіонів
Перерваний повномасштабною війною баскетбольний сезон в Україні остаточно завершений.
Таке рішення затвердив виконком Федерації баскетболу України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
За прикладом інших федерацій виконком ФБУ оголосив сезон завершеним. Чемпіонів і призерів змагань у всіх лігах вирішили не визначати.
"Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/22 завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (зокрема, ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними. Також було названо критерії визначення місць команд при різній кількості ігор чи при виступі команд у різних підгрупах", – ідеться в повідомленні.
Отже, в чоловічій баскетбольній Суперлізі першим фінішував "Прометей", за ним – столичні "Будівельник" і "Київ-Баскет". Аналогічна турнірна ситуація склалася і в жіночій Суперлізі. Натомість у чоловічіій Вищій лізі на першому місці завершив чемпіонат "Старий Луцьк-Університет", а в жіночій – одеський "Інтерхім-2".
До слова, італійська збірна отримала нового тренера за 3 місяці до Євробаскету-2022.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.