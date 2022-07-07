"Будівельник" отримав суперника в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів

У першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА суперником київського "Будівельника" став шведський "Норчеппінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Кваліфікація баскетбольної Ліги чемпіонів розпочнеться 21 вересня. Український гранд візьме старт із першого раунду відбору. Якщо ж "гладіатори" здолають "Норчеппінг", то зустрінуться з німецьким "Бамбергом".

Потенційні дві перемоги "Будівельника" виведуть столичний клуб у фінал кваліфікації. Там кияни зустрінуться з переможцем іншої частини сітки, де змагатимуться лісабонська "Бенфіка", кіпрський "Керавнос" та косовський "Голден Ігл". Переможець кваліфікації гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів.

Напередодні керівництво "Будівельника" оголосило про відхід Міглініекса з посади головного тренера команди. Латвійський фахівець працював із "гладіаторами" від середини сезону 2020/21 та здобув Кубок України-2021.

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.