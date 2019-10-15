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Прокурори США отримали доступ до даних про рахунки Джуліані

Новини » Політика    15.10.2019 - 10:06
Прокурори США отримали доступ до даних про рахунки Джуліані
Фото: Руді Джуліани (GettyImages)

Слідчі приділяють увагу аналізу взаємодії Джуліані з Україною

Федеральні прокурори Манхеттена отримали доступ до даних про банківські рахунки особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в рамках справи по Україні. Про це повідомляє The Hill.

Джерела розповіли The Wall Street Journal, що слідчих цікавить інформація про участь Джуліані в комерційних угодах в Україні та його зустрічі в цій країні, а також те, що його фірма робила "для мера українського міста". Ймовірно йдеться про київського голову Віталія Кличка.

"Дослідження банківських документів Джуліані та ділових зв’язків в Україні свідчать про те, що слідчі приділяють увагу аналізу його взаємодії з країною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує в справі Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

За даними The New York Times, у США проти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані ведеться розслідування про лобізм. Розслідування пов'язане зі справою проти Фрумана і Парнаса. Джуліані заперечує всі звинувачення, але визнає, що він і його помічники працювали разом з українськими прокурорами. Зокрема, вони збирали потенційно небезпечну інформацію про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВіталий Кличко
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