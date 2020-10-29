Прокурори саботують судовий процес у справі про арешти акцій "Мотор Січі", - адвокат

Київський апеляційний суд продовжив розглядати скаргу від ще однієї компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" щодо арешту акцій підприємства. Однак, розгляд перенесли через неявку прокурора.

Про це РБК-Україна повідомив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси компанії-акціонера АТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання Київського апеляційного суду, 28 жовтня.

У зв'язку з неявкою прокурора суддя вирішив перенести засідання на 24 листопада на 16:30. Неявка прокурора обґрунтовувалася збільшенням росту хворих COVID-19.

"Офіційного локдауну в країні нема, всі державні органи (включаючи суди і ОГТ) працюють, відповідно вагомою причиною для неявки прокурора в судове засідання немає. Однак суд все одно переносить судове засідання. Подібна поведінка ОГТ цілком можна розцінювати як саботаж судового процесу через відсутність контраргументів проти скасування арешту акцій підприємства і навмисне затягування процесу. А поки ОГТ саботує розгляд апеляції, АТ "Мотор Січ" продовжує зазнавати збитків і не може повернутися до нормального функціонування", - заявив адвокат.

На думку адвоката, справа, у рамках якого було накладено 4 арешту на одне і те ж майно компанії, є політичним і використовується виключно з метою реалізації певних недружніх дій держави стосовно інвесторів підприємства.

"Справа "Мотор Січі" - приклад рейдерства на державному рівні. Фактично, саме держава запрошує інвесторів, інвестори купують акції підприємства за великі гроші, і відразу ж після цього на акції накладається арешт. Як наслідок, вже три роки власник не може реалізувати своє корпоративне право і яким-небудь чином впливати на діяльність підприємства", - резюмує адвокат Максименко.

Нагадаємо, раніше через неявку в суд слідчого і прокурора, суддя вирішив перенести засідання у справі про арешти акції АТ "Мотор Січі" на 4 і 10 листопада. Адвокати переконані, що це явне ігнорування правоохоронцями судового засідання з метою його цілеспрямованого затягування.

Водночас за словами адвоката Олександра Максименко, якщо арешт на акції компанії не буде скасований, не можна виключати появу нових клопотань і від інших компаній-акціонерів.

"Суди будуть продовжуватися до тих пір, поки кожен акціонер не скористається правом на захист своїх корпоративних прав. Для чого владі створювати ситуацію, коли суди буквально накриє хвилею позовів у справі "Мотор Січ", якщо можна раз і назавжди вирішити проблему скасуванням незаконно накладених арештів у справі, в якій за три роки так і не з'явилося ні обвинуваченого, ні слідчих дій", - заявив адвокат.

На думку юристів, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Крім того, арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Як писало РБК-Україна, 28 жовтня Skyrizon і DCH втретє звернулися до АМКУ за дозволом на концентрацію акцій "Мотор Січі".