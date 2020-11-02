Прокурори продовжують саботувати судовий процес у справі "Мотор Січі", - адвокат

Київський апеляційний суд продовжив розглядати скарги від компаній-акціонерів АТ "Мотор Січ" щодо скасування арешту акцій підприємства. Засідання було перенесено на 14 грудня через задоволення клопотання щодо забезпечення онлайн-трансляції.

Про це РБК-Україна повідомили адвокати, що представляють інтереси компаній-акціонерів АТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання Київського апеляційного суду, 2 листопада.

За словами адвокатів, як і два попередніх судових засідання в Апеляційному суді Києва, і цього разу прокурори не з'явилися. Крім того, вони навіть не повідомили суд про причини неявки на засідання.

"Якщо одна зі сторін не з'явилася до суду, але була повідомлена належним чином, згідно із законом - судове засідання може проводитися без цієї сторони. Відповідно, ми вважаємо, що сьогодні були всі умови для того, щоб почати апеляційний розгляд. Водночас суддя вирішив інакше, попри те, що сторона звинувачення навіть не надала будь-яких вагомих причин своєї відсутності. У цій ситуації явне зловживання з боку прокурора", - заявив адвокат Олексій Задоєнко.

Крім цього, за апеляційною скаргою ще однієї компанії-акціонера суд вирішив, що строки для оскарження ухвали ще не почалися, і відправив представника компанії в Шевченківський районний суд за отриманням копії оскаржуваного визначення.

"Що це - прогресивна правосвідомість суду або ж штучне створення перешкод в оскарженні спірного арешту - покаже час. Однак, повернення абсурдне ще й тому, що КПК (як і будь-який інший процесуальний кодекс) передбачає можливість повернення апеляції через пропуск терміну оскарження. Але немає такої підстави повернення, як передчасно подана. Будемо вивчати ще текст цього рішення і відповідним чином реагувати", - заявив адвокат Тарас Кислий після судового засідання.

Нагадаємо, 29 жовтня Київський апеляційний суд переніс судове засідання у справі про арешти "Мотор Січі" через неявку прокурора.

Раніше через неявку в суд слідчого і прокурора, суддя Шевченківського районного суду також вирішив перенести засідання у справі "Мотор Січі" на 4 і 10 листопада. Адвокати переконані, що це явне ігнорування правоохоронцями судового засідання з метою його цілеспрямованого затягування.

За словами адвоката Олександра Максименка, якщо арешт на акції компанії не буде скасований, не можна виключати появу нових клопотань і від інших компаній-акціонерів.

Водночас юристи відзначають, що заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.