ВРП прекратила пожизненное содержание ряда бывших судей
Сегодня, 2 февраля, высший совет правосудия принял решение о прекращении отставки четырех бывших судей в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении каждого из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия и Председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию.
Благодаря закону, принятому летом 2021 года, сегодня четыре человека лишены судейских привилегий в виде пожизненного содержания за средства налогоплательщиков.
"Статьей 145 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что одним из оснований для прекращения отставки судьи является вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение умышленного преступления", - сказали в ВРП.
Решением Высшего совета правосудия приостановлено пожизненное содержание таких осужденных бывших судей:
- экссудии Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка (2 года лишения свободы);
- экссудии Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана (5 лет условно с испытательным в 3 года);
- экссудьи Северодонецкого городского суда Луганской области Елены Горбатенко (5 лет условно с 3 испытательными годами);
- экссудьи Киверцовского районного суда Волынской области Ивана Подгорного (его осудил местный суд, а затем апелляционная инстанция освободила от ответственности из-за сроков давности, но все равно его признали виновным).
Напомним, летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия, что обеспечило перезагрузку ВРП при участии международных экспертов.
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