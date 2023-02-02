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ВРП прекратила пожизненное содержание ряда бывших судей

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 20:11
ВРП прекратила пожизненное содержание ряда бывших судей Фото: ВРП прекратила пожизненное содержание четырех бывших судей (facebook com highcouncilofjustice)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 февраля, высший совет правосудия принял решение о прекращении отставки четырех бывших судей в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении каждого из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия и Председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию.

Благодаря закону, принятому летом 2021 года, сегодня четыре человека лишены судейских привилегий в виде пожизненного содержания за средства налогоплательщиков.

"Статьей 145 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что одним из оснований для прекращения отставки судьи является вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение умышленного преступления", - сказали в ВРП.

Решением Высшего совета правосудия приостановлено пожизненное содержание таких осужденных бывших судей:

  • экссудии Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка (2 года лишения свободы);
  • экссудии Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана (5 лет условно с испытательным в 3 года);
  • экссудьи Северодонецкого городского суда Луганской области Елены Горбатенко (5 лет условно с 3 испытательными годами);
  • экссудьи Киверцовского районного суда Волынской области Ивана Подгорного (его осудил местный суд, а затем апелляционная инстанция освободила от ответственности из-за сроков давности, но все равно его признали виновным).

Напомним, летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия, что обеспечило перезагрузку ВРП при участии международных экспертов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что чиновник Бориспольской районной военной администрации пойдет под суд за мошенничество. Он обещал предпринимателю "договориться" со стражами порядка, чтобы избежать ареста активов.

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