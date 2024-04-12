Прокуратура Бельгии расследует вмешательство России в европейскую политику

"Наш федеральный прокурор начал расследование, основанное на рассекреченном отчете, представленном нашими спецслужбами. Наши судебные власти теперь подтвердили, что это вмешательство подлежит судебному преследованию", - сказал Де Кроо.

Его заявление прозвучало после того, как в прошлом месяце чешское правительство заявило, что его служба контрразведки раскрыла российскую сеть, пытающуюся влиять на политику и общественное мнение по всей Европе, включая выплаты европейским политикам. Прага также ввела санкции в отношении местной компании, которая управляет веб-сайтом "Голоса Европы", и двух связанных с ним лиц.

Хотя бельгийские спецслужбы установили, что наличные расчеты в Бельгии не проводились, Де Кроо заявил, что вмешательство осуществлялось в стране.

Де Кроо также призвал к действиям на уровне ЕС, которые, по его словам, он поднимет на встрече лидеров в Брюсселе на следующей неделе. Бельгия поочередно председательствует в блоке.

Премьер-министр попросил Евроюст, агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам, срочно собраться и обсудить этот вопрос, а также изучить вопрос о том, как расширить мандат Европейской прокуратуры, чтобы обеспечить преследование подобных угроз.

"Мы должны сохранять большую бдительность в отношении любых будущих выборов и, безусловно, связанных с европейскими выборами, которые состоятся в начале июня. Единственное намерение - ослабить европейскую демократию и ослабить поддержку Украины, что является одной из целей России", - сказал Де Кроо.

Что предшествовало

Напомним, 27 марта Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука. Причиной стала его деятельность, связанная с компанией "Голос Европы". Польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ, которые также дискредитировали Украину.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Российская Федерация подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Источники РБК-Украина сообщали, что Служба безопасности Украины помогла разоблачить сеть влияния экс-нардепа Виктора Медведчука в ЕС, о которой ранее заявляли спецслужбы Чехии и Польши.