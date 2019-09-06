Прокурор Запорізької області написав заяву про звільнення

Прокурор Запорізької області Валерій Романов написав заяву про звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що цю інформацію підтвердив перший заступник Офісу Президента Сергій Трофімов під час представлення нового губернатора Запорізької області.

"Немає прокурора. Наскільки мені відомо, написав заяву про звільнення. Будемо працювати в цьому напрямку", - сказав Трофімов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Туринка новим головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей. Відповідно до наказів, які були підписані 3 вересня, з посад були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Крім того, Зеленський вніс у Верховну раду законопроект №1032, в якому пропонується провести реформування Генеральної прокуратури України. Зокрема, глава держави пропонує реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, а також ліквідувати військову прокуратуру.