Прокурор Нью-Йорку висуне звинувачення проти Манафорта, якщо його помилує Трамп

Нью-йоркський прокурор готує справу проти Манафорта за низкою податкових та інших звинувачень

Окружной прокурор штата Нью-Йорк Сайрус Ванс готовит обвинения от имени штата против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта на случай, если президент США помилует его на федеральном уровне. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации собеседников издания, нью-йоркский прокурор намерен подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта в качестве своеобразной страховки на тот случай, если президент США помилует бывшего помощника.

8 марта Манафорту должны огласить приговор в федеральном суде штата Вирджиния, по которому он может получить до 24 лет заключения и штраф до 24 миллионов долларов.

Кроме того, 13 марта приговор экс-помощнику Трампа огласят в суде в Вашингтоне, где рассматривались другие обвинения против него.

Президент США Дональд Трамп ранее называл следствие под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера предвзятым и призванным дискредитировать его победу на президентских выборах в США 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании президента США Пола Манафорта за финансовые преступления.