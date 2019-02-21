Суд у США призначив дату винесення вироку Манафорту

Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Суд винесе вирок о 17:00 за київським часом

Суд у штаті Вірджинія (США) призначив на 8 березня винесення вироку колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBS.

Суд винесе вирок 17:00 за київським часом.

В кінці січня він відклав оголошення вироку на невизначений термін. Воно повинно було відбутися 8 лютого. Згідно з постановою, тоді причина полягала в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також в суді Вашингтона. На початку лютого суд округу Колумбія призначив на 13 березня винесення вироку Манафорту.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-глави передвиборної кампанії президента США Пола Манафорта за фінансові злочини.

Раніше Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях про змову проти США і змову з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером. У серпні суд Вірджинії визнав його винним у податкових і фінансових махінаціях.

РБК-Україна писало, що журі присяжних у судовому процесі в Верджинии одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича. Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків.