У прокуратурі розповіли подробиці справи Вілкула

Колишнього нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у зловживанні владою з тяжкими наслідками. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

Повідомляється, що стосовно Вілкула розслідується справа, відкрита за ч. ст 2.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними слідства, будучи главою Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років Вілкул всупереч положенням Земельного кодексу передав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення.

Вілкулу інкримінують порушення вимог законодавства, в результаті чого близько 2000 пайовиків завдано збитків у вигляді вилучення з їх власності майже 21 га землі на суму понад 12 млн гривень. Збиток державі за знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт оцінили в 0,5 млн гривень.

Крім того, за даними слідства, Вілкул незаконно змінив цільове призначення 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", на землі промисловості. Ця схема призвела до заниження суми втрат сільськогосподарського виробництва на понад 5 млн гривень. Ці кошти повинні були бути сплачені підприємством при вилученні зазначених земель Кабінетом міністрів України.

"5 вересня 2019 йому (Вілкулу, - ред.) повідомили про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Вілкула оголосили в розшук. Колишній генпрокурор Юрій Луценко підкреслив, що це стало можливо після того, як він позбувся депутатського статусу, не пройшовши до парламенту нового скликання.

Крім того, в розшук оголосили його соратника по партії Дмитра Колеснікова, який, за даними слідства, ще на посаді голови агентства Держмайна сприяв незаконній приватизації двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".