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СБУ оголосила в міжнародний розшук трьох бойовиків "ДНР"

Вівторок 01 грудня 2020 13:45
СБУ оголосила в міжнародний розшук трьох бойовиків "ДНР"
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які брали активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових. Фігурантів оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, троє бойовиків, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга", у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Вони були причетними до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів.

Зазначається, що наразі бойовики перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території. СБУ заочно повідомила їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України та оголосила фігурантів у міжнародний розшук.

Фото: бойовики "ДНР" (ssu.gov.ua)

Наразі суд вирішує питання щодо спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру раніше викритому колишньому "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження, а самого фігуранта оголошено в розшук.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила в Києві учасника терористичної угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

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