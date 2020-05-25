Прокуратура встановила майже 600 осіб, постраждалих від катувань бойовиків

Прокуратура Луганської області встановила близько 600 осіб, постраждалих від катувань бойовиків на Донбасі. Дані про них внесені до реєстру постраждалих осіб від злочинів, вчинених в умовах збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомив прокурор Луганської області Олексій Ляшенко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, відомство на даний момент розглядає більш ніж шість тисяч кримінальних злочинів, скоєних незаконними збройними формуваннями.

При цьому він зазначив, що в даний час до реєстру досудових розслідувань внесено відомості про понад 4,2 тисячі постраждалих в результаті кримінальних злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області створила реєстр потерпілих від злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованій території.