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В Україні з'явився реєстр потерпілих від злочинів під час збройної агресії Росії

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 20:46
В Україні з'явився реєстр потерпілих від злочинів під час збройної агресії Росії
Фото: Сили АТО (ministryofdefence.ua)

Прокуратура Луганської області встановлюватиме осіб, які потерпіли від злочинів під час збройного конфлікту на Сході України

У прокуратурі Луганської області запроваджено реєстр потерпілих фізичних та юридичних осіб від злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованій території або пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Це надасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Звертаємо увагу, що відповідно до діючого законодавства забезпечується нерозголошення персональних даних. Якщо Вам спричинено шкоду від обстрілів, знищено, пошкоджено або захоплено Ваше майно, звертайтеся до прокуратури Луганської області", - інформує відомство.

Нагадаємо, на початку травня в ООС представили докази участі російських снайперів в обстрілі українських військових 27 лютого. Відеоматеріали були зняті самими бойовиками.

Як повідомляло РБК-Україна, у підсумку за даним фактом правоохоронці почали розслідування ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів загиблі людини).

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ЛуганськвойнаООС
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