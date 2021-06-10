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Прокуратура вимагає посадити на 1,5 року чоловіка, який дав ляпаса Макрону

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Париж, Четвер 10 червня 2021 17:12
Прокуратура вимагає посадити на 1,5 року чоловіка, який дав ляпаса Макрону Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура зажадала засудити до 18 місяців тюремного ув'язнення чоловіка, який дав ляпас президенту Франції Еммануелю Макрону під час його візиту до південно-східної частини країни на початку цього тижня. Суд винесе рішення ввечері 10 червня.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Стаття про насильство щодо особи, наділеного владою, за якою обвинувачується 28-річний Дам'єн Т., передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 45 тисяч євро.

Рішення суду Валансьєн, де розглядається справа, очікується ввечері 10 червня.

Нагадаємо, французькому президентові Еммануелю Макрона 8 червня під час поїздки по країні дали ляпаса. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб - 28-річного Дам'єна Т. і Артура К.

Відзначимо, інцидент з ляпасом Макрон назвав окремим і ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його.

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