Прокуратура вимагає посадити на 1,5 року чоловіка, який дав ляпаса Макрону

Прокуратура зажадала засудити до 18 місяців тюремного ув'язнення чоловіка, який дав ляпас президенту Франції Еммануелю Макрону під час його візиту до південно-східної частини країни на початку цього тижня. Суд винесе рішення ввечері 10 червня.

Стаття про насильство щодо особи, наділеного владою, за якою обвинувачується 28-річний Дам'єн Т., передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 45 тисяч євро.

Нагадаємо, французькому президентові Еммануелю Макрона 8 червня під час поїздки по країні дали ляпаса. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб - 28-річного Дам'єна Т. і Артура К.

Відзначимо, інцидент з ляпасом Макрон назвав окремим і ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його.