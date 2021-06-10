Прокуратура требует посадить на 1,5 года мужчину, который дал пощечину Макрону

Прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюремного заключения мужчину, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в юго-восточную часть страны в начале этой недели. Суд вынесет решение вечером 10 июня.

Статья о насилии в отношении лица, наделенного властью, по которой обвиняется 28-летний Дамьен Т., предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Напомним, французскому президенту Эммануэлю Макрону 8 июня во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек - 28-летнего Дамьена Т. и Артура К.

Отметим, инцидент с пощечиной Макрон назвал отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его.