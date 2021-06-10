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Чоловіка, який дав ляпаса Макрону, судитимуть

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Франція, Четвер 10 червня 2021 13:41
Чоловіка, який дав ляпаса Макрону, судитимуть Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Справа чоловіка, що дав ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону під час його візиту до південно-східної Франції на початку цього тижня, буде винесена на негайний розгляд у четвер, 10 червня. Арештований 28-річний Дам'єн Т. під час слухань підтвердив свої дії.

Про це повідомляє Euronews.

Інцидент трапився під час візиту лідера Франції до школи гостинності Дром. На одному із відео видно, як Макрон вітається з людьми, тиснучи руки, а згодом отримує ляпаса від одного із чоловіків.

Незабаром після інциденту було затримано Дам'єна Т. та його соратника Артура К. За словами магістрату, термін їхнього тримання під вартою було продовжено.

Як розповів прокурор Алекс Перрін, підозрюваний, наближений до руху "жовтих жилетів" і поділяючий ультраправі думки, пояснив, що "діяв інстинктивно", щоб висловити своє невдоволення.

Обвинувачені є членами місцевих груп, пов'язаних з "бойовими мистецтвами та середньовіччям", сказав прокурор.

До цього Артур К. уже був у суді через незаконне зберігання зброї, знайденої у нього в будинку.

Нагадаємо, президент Франції прокоментував цю подію одному із французьких видань.

"Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом", - сказав він.

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