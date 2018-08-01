Прокуратура повідомила про підозру співробітнику "Міністерства доходів і зборів ДНР"

"Митник ДНР" відібрав автомобіль у громадянки України на кордоні із РФ

У Донецькій області прокуратура заочно повідомила про підозру співробітнику "Міністерства доходів і зборів ДНР", який, погрожуючи зброєю, відібрав автомобіль Nissan Maxima у громадянки України. Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За даними правоохоронців, 27-річний мешканець Донецька на початку квітня 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР", де дотепер займає посаду "головного інспектора відділу дізнання Служби по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів ДНР".

На кордоні України із Російською Федерацією (РФ) чоловік виконував обов’язки з контролю за переміщенням транспортних засобів та інших предметів. На ділянці кордону, що підконтрольна бойовикам, у листопаді 2015 року поплічник терористів разом з трьома "колегами" з автоматами "Калашникова" та одягнутими у камуфляжну форму, зупинив автомобіль марки Nissan Maxim.

"Демонструючи зброю та висловлюючи погрози її застосування, зловмисники наказали власниці транспортного засобу та її супутнику вийти з автомобіля, після чого заволоділи цим авто", - повідомив Лисенко.

Наразі Слов’янська місцева прокуратура заочно повідомила бойовику про підозру у злочинах за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності)

ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Нагадаємо, 1 липня 2018 року оперативники Управління карного розшуку Нацполіції в Луганській області затримали 54-річного мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганська. Також бойовик брав участь у боях поблизу населеного пункту Райгородка у якості гранатометника.