В Луганській області поліція затримала бойовика, який брав участь у захоплені адміністративних будівель

Оперативники Управління карного розушку в Луганській області затримали бойовика приймавшого участь в захоплені адмінбудівель міста Луганськ

Оперативники Управління карного розшуку Нацполіції в Луганській області затримали 54-річного мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у захоплені адмінбудівель міста Луганськ. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час антиукраїнських рухів на території міста, чоловік приєднався до незаконного бандформування фейкової республіки й приймав участь у захоплені адміністративних будівель міста Луганськ та прикордонного загону.

В Нацполіції заявили, що "з лютого 2014 року бойовик приймав активну участь у розхитуванні політичної обстановки в м. Сєвєродонецьку, виступав на сходинах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму."

Згодом чоловік вступив до бойовиків, що дислокувались у захопленій будівлі СБУ й отримавши зброю здійснював охорону території, а також видавав бойовикам озброєння та боєприпаси й спостерігав за полоненими що утримувались в будівлі.

Згодом брав участь в боях поблизу населеного пункту Райгородка у якості гранатометника.

Після цього виїхав до РФ, де й перебував до 2018 року, а згодом повернувся до Сєвєродонецьку за російським паспортом.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Продовжується досудове слідство, документується злочинна діяльність та встановлюються його зв'язки.

Нагадаємо, поліція затримала військового ЗСУ, який раніше воював на стороні "ДНР". Правоохоронцями викрито і затримано учасника терористичної організації "ДНР", який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднаних сил.