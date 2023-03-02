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Прокуратура Швейцарии разоблачила четырех банкиров, помогавших скрывать деньги Путина

Фото: прокуратура Швейцарии разоблачила четырех банкиров, которые помогали скрывать деньги Путина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Швейцарские прокуроры разоблачили четырех банкиров дочерней компании "Газпромбанка" в том, что они помогали скрывать состояние российского диктатора Владимира Путина и его друзей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Прокуратура швейцарского кантона Цюрих требует заключения для трех банкиров "Газпромбанка", а также гендиректора Романа Абдулина. Им предъявлены обвинения в помощи скрыть десятки миллионов франков. Известно, что через банк их пытались провести друзья Владимира Путина. Кроме этого, прокуроры утверждают, что эти деньги принадлежат российскому президенту.

Как пишет издание, 8 марта в суде Цюриха должен начаться процесс по этому делу. Отмечается, что данное дело является первым в Европе, в котором непосредственно фигурируют активы, которые, как считается, принадлежат Путину.

По данным дела, сотрудники местного "Газпромбанка" допустили преступную халатность. Как заявляют в прокуратуре, они разрешили открыть в Швейцарии счета от имени Сергея Ролдугина, при этом не было проверено происхождение средств. По данным СМИ, Ролдугин является крестным отцом дочери Путина. В 2016 году он получил печальную известность после публикации "Панамского досье". Тогда из обнародованных документов стало известно, что несколько из них связаны с Ролдугиным. С их помощью производились мошеннические операции, а также отмывались большие суммы.

"Известно, что российский президент Путин имеет официальный доход лишь немногим более 100 000 швейцарских франков и небогат, но на самом деле он имеет огромные активы, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугин…(Был) подставным лицом", - говорится в материалах дела.

В "Газпромбанке" по имени Ролдугин были открыты счета по крайней мере на 50 миллионов долларов. Кроме того, он якобы планировал переводить на них еще по 10 миллионов долларов с помощью схемы, включавшей несколько подставных компаний и счетов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что за активами президента РФ Владимира Путина, его окружения и их близких нужно юридически охотиться из-за войны в Украине.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против родственников Владимира Путина и лиц, причастных к разрешению агрессивной войны и Украине.

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Владимир ПутинГазпромШвейцарияВойна России против Украины