За активами Путина и его окружения нужно охотиться юридически, - Кулеба

За активами президента РФ Владимира Путина, его окружения и их близких нужно юридически охотиться из-за войны в Украине.

“Вокруг него (Путина, - ред.) есть еще много людей, которые непосредственно являются соучастниками преступлений. Я вообще считаю, что за ними надо юридически охотиться, и за их родственниками, и за их активами. Они не должны жить в комфорте, пока их мужья, братья, сестры, принимают в Москве решение о совершении преступлений против украинцев”, - заявил Кулеба.

По его словам, в будущем Путин и его соратники должны предстать перед международным судом. Глава МИД Украины также отметил, что уже есть группа государств, которые работают над тем, чтобы специальный трибунал был создан.