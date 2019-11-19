Прокуратура Швеції припинила слідство у справі Ассанжа

Прокуратура Швеції припинила розслідування кримінальної справи стосовно засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Розслідування справи про зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, яке було закрите в 2017 році, відновили в поточному році після того, як Джуліані Ассанжа затримали в Великобританії. При цьому в червні Швеція оголосила, що не буде домагатися його екстрадиції.

Нагадаємо, 11 квітня 2019 року в Лондоні був затриманий Ассанжа. Посол Еквадору в Великобританії запросив поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору у Великобританії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

Раніше шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.