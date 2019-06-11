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Поліція розслідує пожежу в Одесі

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 08:41
Поліція розслідує пожежу в Одесі
Фото: місце пожежі (od.npu.gov.ua)

За версією рятувальників, причина загоряння - занесення вогню ззовні

За фактом пожежі у психлікарні в Одесі відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що, за версією рятувальників, причина загоряння - занесення вогню ззовні. Додамо, що у адміністративному корпусі лікарні та у трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для вивчення.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Відповідно до акту рятувальників, попередня причина загоряння - занесення вогню ззовні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні. За останніми данними, в результаті події загинули 6 людей, 4 людини госпіталізували у важкому стані.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимиру Гройсману створити комісію з розслідування пожежі. Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, є жертви
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