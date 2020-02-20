Підозрюваний у стрілянині в кальян-барах Ханау залишив передсмертну записку

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Передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау залишив передсмертну записку і відеоповідомлення, в якій пояснив мотив злочину. Про це повідомляє газета Build з посиланням на джерела.

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Разом з тим, наголошується, що стрілець був прихильником правої ідеології. Згідно з інформацією видання, чоловік по імені Тобіас Р. був громадянином Німеччини.

Нагадаємо, в німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах. В результаті події щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали.

Поліція Ханау підтвердила інформацію про п'ять важко поранених і додала, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору.

Незабаром передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау був знайдений мертвим в своєму будинку.

У поліції також зазначили, що у них немає даних про наявність інших нападників.