У Криму пред'явили звинувачення голові Меджлісу

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

В даний час Рефат Чубаров притягнутий наслідком як обвинуваченого

Слідчий комітет Російської Федерації в Криму пред'явив звинувачення голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову через нібито організацію масових заворушень у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

Як повідомляється, в даний час Рефат Чубаров притягнутий наслідком як обвинуваченого.

"Йому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством; публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації; а також публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації", - йдеться в повідомленні

При цьому наголошується, що Чубаров нібито доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові безлади біля будівлі Верховної ради.

"Прихильники організації з застосуванням сили заздалегідь приготованими палицями і дерев'яними палицями спробували відтіснити від будівлі уряду мітингувальників громадян, членів та прихильників політичної партії "Руська єдність". В результаті організованих заворушень було зірвано позачергове засідання сесії депутатів Верховної ради, не менше 80 кримчанам заподіяні травми, двоє з них померли", - йдеться в повідомленні.

У рамках слідства встановлюються обставини скоєних злочинів, допитується коло осіб з-поміж свідків і очевидців.

Нагадаємо, 23 березня слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти Чубарова за організацію масових заворушень в 2014 році.

У свою чергу прокуратура відкрила справу за фактом незаконного переслідування російською владою глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Відзначимо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку цілісності і єдності України. У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про Дні опору кримчан, який щорічно відзначатиметься 26 лютого.