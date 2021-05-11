Російські силовики провели незаконні обшуки в Криму. В Україні порушили справу

Російські силовики сьогодні, 11 травня, провели незаконні обшуки в окупованому Криму . Обшуки проводилися у помешканнях кримських татар.

Статті, за якими порушили кримінальні справи, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі проводиться досудове розслідування.

"Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - уточнили в прокуратурі.

За фактом проведення незаконних обшуків та затримання представників кримськотатарського народу українська прокуратура порушила кримінальні провадження за двома статтями.

Нагадаємо, проведення незаконних обшуків стало звичною практикою російських окупантів в Криму. На окупованому півострові за три роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини, найчастіші - порушення права на справедливий суд та незаконні затримання.

Як писало РБК-Україна, у березні в Криму окупанти затримали двох громадян за те, що вони покладали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка.