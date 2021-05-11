Російські силовики провели незаконні обшуки в Криму. В Україні порушили справу
Російські силовики сьогодні, 11 травня, провели незаконні обшуки в окупованому Криму. Обшуки проводилися у помешканнях кримських татар.
Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим.
За фактом проведення незаконних обшуків та затримання представників кримськотатарського народу українська прокуратура порушила кримінальні провадження за двома статтями.
"Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - уточнили в прокуратурі.
Статті, за якими порушили кримінальні справи, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі проводиться досудове розслідування.
Фото: окупанти провели обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)
Нагадаємо, проведення незаконних обшуків стало звичною практикою російських окупантів в Криму. На окупованому півострові за три роки зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини, найчастіші - порушення права на справедливий суд та незаконні затримання.
Як писало РБК-Україна, у березні в Криму окупанти затримали двох громадян за те, що вони покладали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка.